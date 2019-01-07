Denizli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Denizli'de kar yağışı, Denizli-Antalya karayolunu kullanan sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşamasına neden oldu. Karayolları ve trafik ekipleri yolun açık kalması için hummalı bir çalışma başlattı.

Kentte olumsuz hava koşulları gün boyu devam ederken, akşam saatlerinde Denizli-Antalya ve Denizli-Ankara karayolunda sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kar yağışına sis de eklenince Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, polis ekipleri de trafik güvenliğini sağladı. Bir küreme aracının arkasında bulunan tuz serpme aparatı arızalanınca ekipler kar altında yoğun uğraş verdi. Aparatın tamir edilmesi ile kar küreme aracı çalışmasına kaldığı yerden devam etti. Cankurtaran bölgesinde bir zincir satıcısı araçlarında kar lastiği olmayan sürücülere hizmet vererek, araçlarına zincir taktı.

Trafik ekipleri yolun belirli bir kısmından sonra çekici ve tırların geçişine izin vermedi. Karayolları ve trafik ekiplerinin kar yağışı süresince yolun açık kalması için görev başında olacakları öğrenildi.