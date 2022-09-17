Denizli'de kargo kamyoneti devrildi: 1 ölü

Denizli'de kontrolden çıkan kamyonetin refüjdeki palmiye ağacını devirdikten sonra karşı şeride geçip yan yattığı kazada kargo firması şoförü hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pamukkale Bulvarı üzerinde kent merkezine doğru seyir halinde olan kargo firması şoförü Osman Kök (66) idaresindeki 20 BE 594 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu refüjdeki palmiye ağacını devirip karşı şeride geçti. Aracın yan yattığı kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerde hayatını kaybetti

Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Kök'ün sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Kök'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kilometrelerce trafiğin oluştuğu yol, kamyonetin kaldırılmasıyla beraber tekrardan araç geçişine açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.