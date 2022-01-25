Denizli'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir'in 19 ilçede sürdürdüğü karla mücadele çalışmasına 200 araç ve 450 personel katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün gece yarısından itibaren kent genelinde etkili olan kar yağışına karşı mücadele çalışmasını sürdürüyor. Toplam 200 araç, 450 personelden oluşan Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının vatandaşların günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini canhıraş bir şekilde devam ediyor. Vatandaşların bir olumsuzluk yaşamaması adına seferberlik ilan eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, başta Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri kent genelinde gece boyu yoğun mesai yaptı. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının kesintisiz bir şekilde süreceği kaydedildi.

Kaldırımlar temizleniyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki ana arter, cadde ve bulvarların ulaşıma elverişli olması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekiplerin yanı sıra kent merkezindeki kaldırımlarda da kar küreme ve temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'ye ait belediye otobüsleri de vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.