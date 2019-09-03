Denizli'de ‘Kaymakamlar ve Kurumların İl Müdürleri' toplantısı

Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında gerçekleştirilen ‘Kaymakamlar ve Kurumların İl Müdürleri' toplantısında okulların açılmasına kısa bir süre kala alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.

Vali Karahan, Kaymakamlar ve kamu kurumların il müdürleri ile bir araya geldi. Polis Evi'nde düzenlenen toplantıya Vali Karahan'ın yanı sıra Vali Yardımcıları Hakkı Ünal, Celalettin Cantürk, Halil Canavar, ilçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ile kamu kurumlarının il müdürleri katıldı.

Toplantıda kurumların il müdürleri, kent merkezi ve ilçelerdeki genel asayiş, 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda alınması gereken tedbirler ve gerçekleşen yatırımların son durumları hakkında bilgiler verdi. Toplantıda ayrıca Denizli'de ekonomik, sağlık, sosyal yardım, kültür, çevre ve şehircilikle ilgili yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler de yer aldı.