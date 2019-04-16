Denizli'de kaza yapan otobüsün, öğrencileri Pamukkale-İzmir-Çanakkale gezisine götürdüğü ortay çıktı

Denizli'de ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 34 kişi yaralanırken, kaza sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kaza yapan otobüsün öğrencileri Pamukkale-İzmir ve Çanakkale olmak üzere 2 günlük geziye götürdüğü belirlendi.

Kaza Denizli-Antalya karayolu üzerinde Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Serik ilçesinde özel bir okulda eğitim gören ortaokul öğrencilerini taşıyan Zafer G. yönetimindeki 07 GCR 07 plakalı tur otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 acil servis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıların bazılarını otobüs içerisinden çıkardı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada 22'si ortaokul öğrencisi, 5'i öğretmen, 4'ü veli, 2'si şoför ve 1'i rehber olmak üzere toplam 34 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri detaylı inceleme yaparken, öğrencilerin otobüsten çevreye dağılan eşyaları da yine ekipler tarafından toplanarak polis aracına konuldu.

Kaza yapan otobüsün 2 günlük gezi programına gittiği ortaya çıktı

Kaza yapan otobüsün Antalya'nın Serik ilçesinde özel bir ortaokulun öğrencilerini taşıdığı aktarıldı. Otobüsün, sabah 05.00'te Antalya'dan hareket ettiği ve öğrencileri Pamukkale-İzmir-Çanakkale'den oluşan 2 günlük gezi programına götürdüğü belirtildi. Gezi programı kapsamında öğrencilerin ilk durağının UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale olacağı kaydedildi. Kazada öğrencilerin yanlarına aldığı kişisel eşyaların çevreye dağılması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza sonrası polis tarafından otobüste detaylı inceleme yapılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise çok yönlü devam ediyor.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralılarının ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.