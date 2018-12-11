Denizli'de ‘Kış Dönemi İl Trafik Güvenliği Toplantısı' yapıldı

Denizli'de kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacı ile ‘Kış Dönemi İl Trafik Güvenliği Toplantısı' Vali Hasan Karahan başkanlığında yapıldı.

Polisevinde düzenlenen toplantıya Valimiz Karahan'ın yanı sıra, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü görevlileri, Karayolları 27. Şube Şefi Sait Arıduman, ile diğer ilgili daire müdürleri katıldı. Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekip amirlerince genel ve teknik bilgiler verildi. Toplantının sonunda ise bazı kararlar alındı. Alınan kararların bazıları ise şunlar oldu:

“Birden fazla ilin sorumluluğunda olan kara yolu güzergah ve geçitlerinde yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan gibi durumlarda, iller arasında koordinasyon kurularak taşıtlar uygun yerlerde bekletilecek, bu süre içerisinde otobüslerin terminallerden çıkış yapmalarına izin verilmeyecektir. Kazaların en önemli nedenleri arasında bulunan aşırı hız, yorgun veya uykusuz olarak taşıt kullanma ihlallerine ilişkin yol kontrollerinde sürücüler uyarılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. Şehir içi ve şehirler arası alternatif güzergahlar önceden belirlenerek kamuoyuna duyurulacaktır. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun trafiğe kapanması veya trafik akımının yoğunlaşması halinde, taşıt trafiği belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirilecektir. Geçmiş yıllardaki kaza istatistikleri ile yol güzergahının yol ve çevre koşulları analiz edilerek yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş ile sürekli irtibat halinde olunacaktır.”