Denizli'de kış dönemi kursları başladı

Pamukkale Belediyesi'nin ilçe genelinde her kesimden vatandaşa yönelik ücretsiz olarak verdiği kursların kış dönemi eğitimleri başladı. Kurslara katılanlar korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarda yer alıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pandemi ile ilgili gerekli tedbirleri alarak kurslarımızı açtık. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Pamukkale Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılın kış döneminde vatandaşlara yönelik çeşitli dallarda kursları açmaya devam ediyor. Ücretsiz olarak verilen kurslarda korona virüs ile ilgili gerekli tüm tedbirler alınıyor. Yoğun ilginin olduğu kurslarda katılımcılara halk oyunları, bağlama, seramik porselen çiçek yapımı, kadınlar el sanatları, biçki dikiş ve iğne oyası, yabancı dil, işaret dili, ahşap boyama ve ebru konularında eğitimler veriliyor. Pamukkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile düzenlenen kurslar, Pamukkale Belediyesi Atatürk Caddesi Ek Hizmet Binası, Fatih Kapalı Pazar yeri, Dokuzkavaklar Mahallesi Zeybek Cami alt katı, Kervansaray Mahallesi Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Binası altında gerçekleştiriliyor.

“Birçok yöresel halk oyunlarını öğreniyoruz”

Pamukkale Belediyesi'nin kış dönemi kurslarına katılan vatandaşlar ile kurslarda eğitim veren eğitmenler bu imkanı sağlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ettiler. Kursiyerlerden Esra Hız, “Böylesine güzel bir kursla kültürümüzü yaşattıkları için Pamukkale Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Şu anda kurslarımızda birçok yöresel halk oyunlarını öğreniyoruz. Çok güzel bir ortamda eğitimlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Tavas zeybeği gibi oyunları öğretiyoruz”

Halk Oyunları Eğitmeni İrem Erdoğan, “Bu kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimize Harmandalı, Al Yazmalı, Kerimoğlu, Tavas zeybeği gibi oyunları öğretiyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için Pamukkale Belediyesi'ne çok teşekkür ederim” dedi.

“Pamukkale Belediyemizin katkılarıyla mahallemizde kurslar açtık”

Kursa katılan Kervansaray Mahalle Muhtarı Damla Tuna Bilgen ise “Mahallemizdeki bayanlarımızın istekleri doğrultusunda Pamukkale Belediyemizin katkılarıyla mahallemizde kurslar açtık. Perşembe ve Cuma günleri devam eden kurslarımızda el becerileri konusunda kursiyerlerimiz çeşitli eğitimler alıyor. Katkılarından dolayı Pamukkale Belediyesi'ne ve başkanımız Avni Örki'ye çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“12 dalda planlanan kurslarımızda çalışmalar başladı”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, halkın her kesiminin ilgisini çekecek konularda kurslar açmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Örki, “Hem yaz hem de kış döneminde kurslarımızı açıyoruz. Halkımızın kurslarımıza gösterdiği ilgi bizleri memnun ediyor. Bu dönem için 12 dalda planlanan kurslarımızda çalışmalar başladı. Kurslarımız sadece şehir merkezinde değil Fatih, Dokuzkavaklar, Pınarkent, Hürriyet, Akköy, Kervansaray, Çamlık, Asmalıevler ve Deliktaş mahallelerinde de açılıyor. Bu kurslarımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim ” dedi.