Bu kapsamda Denizli'de; Kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla değeri 54 bin 158 TL oldu.

Denizli'de 2020 yılında 54 bin 158 TL olan kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri ile 60 bin 525 TL olan Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Denizli kişi başına GSYH değerinin en yüksek olduğu 20. il oldu. Kişi başına GSYH'de 2020 yılında, İstanbul 97 bin 950 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 96 bin 745 TL ile Kocaeli ve 85 bin 396 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 20 bin 421 TL ile Şanlıurfa, 21 bin 357 TL ile Ağrı ve 22 bin 104 TL ile Van son üç sırada yer aldı.

GSYH 56 milyar 273 milyon 711 bin TL oldu

Denizli 2020 yılında 56 milyar 273 milyon 711 bin TL olan GSYH değeri 5 trilyon 46 milyar 883 milyon 307 bin TL olan Türkiye değerinin yüzde 1,12'sini oluşturdu.