Denizli'de kısıtlama sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı

Denizli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sokağa akın etti. Caddeler ve kent meydanındaki insan kalabalığı drone ile havadan görüntülendi.

Denizli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda korona virüs öncesini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar banka işlemleri için sıraya girerken, güneşin açması ile caddelerde gezen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına kimi zaman uydu, kimi zaman ise kurallara uymayarak sohbet etti. 4 günlük kısıtlama boyunca sadece görevli araçların bulunduğu yollarda ise bir anda yoğun trafik oluştu. İl Emniyet Müdürlüğünün kent genelinde geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi. PTT sırasında bekleyen Serhat Sertoğlu, “4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından normal bir durum kalabalık olması, zaten piyasa durdu. Gördüğümüz kadarıyla sosyal mesafeye uyan yok, maske takmayan da çok” dedi.

“9'dan bu yana sırada bekliyorum, bel fıtığım var, okey oynuyorum”

PTT sırasında bekleyen bir diğer vatandaş Ahmet Tez ise, sırada beklemek yerine bankamatiğin önüne oturarak sırasının gelmesini beklediğini belirtti. Beklerken okey oynayan Tez, “Saat 9'dan bu yana sırada bekliyorum, sırada bekleyenlere söyledim bel fıtığım var, beni idare edin dedim. Okey oynuyorum, buna mecburum, benim için bilimsel zaman geçsin diye oynuyorum. Strese girmeyelim diye oynuyorum” dedi.

Kısıtlama kapsamında 4 gündür kapalı olan işletmelerin önlerinde ise uzun kuyruklar oluşurken, bazı noktalarda vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını ihlal etti.