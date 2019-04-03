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Denizli'de kitap fuarı 5 Nisan'da açılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, yüzlerce yazar ve yayınevinin Denizlililerle buluşacağı Ege’nin en büyük kitap fuarı 5 Nisan’da kapılarını açıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, yüzlerce yazar ve yayınevinin Denizlililerle buluşacağı Ege'nin en büyük kitap fuarı 5 Nisan'da kapılarını açıyor. 10 gün boyunca açık olacak fuar için kent merkezinden ücretsiz otobüsler kaldırılacak.


Denizli Büyükşehir Belediyesi, kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege'nin en büyük kitap fuarının 3'üncüsünü 5 Nisan Cuma günü açıyor. 5-14 Nisan tarihleri arasında kapılarını açacak 3. Kitap Fuarı'nın resmi açılış töreni 5 Nisan Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ünlü yazarları ve yayınevlerinin katılacağı fuarın onur konuğu ise Denizlili gazeteci, yazar, şair ve ressam Gürbüz Azak olacak. ‘Çok Nefes Tek Ses' adlı Gelenekli Türk-İslam Sanatları Sergisi'nin de sanatseverlerle buluşacağı fuar açılışında ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye giren karikatüristlere ödülleri verilecek ve eserleri sergilenecek.



Ücretsiz ulaşım İstiklal Caddesi'nden


Hafta içi ve hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında fuarı ziyaret edebilecek Denizlililer için şehir merkezinden ücretsiz otobüs kaldırılacak. Çevre illerden de katılımın beklendiği Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Kitap Fuarı için hafta içi her saat başı, hafta sonu ise 30 dakika arayla İstiklal Caddesi'ndeki eski kütüphane önünden ücretsiz otobüsler kaldırılacak.



Başkan Zolan'dan fuara davet


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üçüncüsünü düzenledikleri kitap fuarına yoğun katılım beklediklerini belirterek, pek çok ünlü yazarın imza günlerinde okurlarıyla buluşacağını söyledi. Başkan Zolan, “Denizli'nin fuar şehri olması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz kitap fuarımızda geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine gençlerimizi, çocuklarımızı, okumayı seven tüm vatandaşlarımızı kitapla buluşturacağız. Ben tüm hemşehrilerimi fuarımıza, kitapla ve yazarlarımızla buluşmaya davet ediyorum” dedi.

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