Denizli'de kızılçam ormanlarında yangın

Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi Arıklar mevkisindeki kızılçam ormanında çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye yangın söndürme helikopterleri de sevk edildi. Yangına 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için helikopterlerle de müdahale ediliyor.