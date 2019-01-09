Denizli'de kök hücre seferberliği

Denizli'de kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile 11 Ocak Cuma günü kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlenecek.

Pamukkale Üniversitesi öncülüğünde ve Kızılay desteğiyle gerçekleşecek olan etkinlikte çocukluk çağındaki kanser vakalarında birinci sırada yer alan lösemiye ve yetişkinlerdeki kan ile ilgili hastalıklara karşı umut olmak için kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlenecek. Saat 17.00 yapılacak etkinliğe, 18-50 yaş arası kronik hastalığı olmayan vatandaşlar etkinliğe davet edildi. Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nil Güler, bireylerin birkaç ay önce gayet sağlıklı kan sonuçları varken, son yaptırdı kan tahlilinde lösemi olduğunu öğrenebileceğini belirterek, “Garip bir şekilde büyüyen lenf beziniz size lenfoma ‘lenf bezi kanseri' tanısını getirebilir. Bir gün sağlıklı bireyler arasındayken diğer gün yatakta yatan kişi siz olabilirsiniz. Teşhisinizi öğrendiğiniz anda, 24 saat içinde, daha size ilk kan nakliniz bile yapılmadan alınan kan örneğinizden ‘doku uyum testi' için kan örneğinizi gönderiyoruz. Kardeşler, kuzenler gerekirse anne-baba taramalarını siz hastaneden daha taburcu olmadan tamamlıyoruz. Bütün bu çaba lösemi hastası kök hücre nakline gidecek olursa bir an önce onu nakil işlemine hazırlamak için Akrabalardan taramanın sonucu donör bulunamadığında Türkiye ve uluslararası tarama işlemleri başlatılıyor. Hastanın donörünü bulmak ne kadar gecikirse, kök hücre nakline kadar hastalığı tekrar nüks etmesin diye tekrar tekrar tedavi almak zorunda kalabiliyor. Donörü bulunan hasta ise ilk tedaviden sonra nakil işlemlerini beklerken daha az kemoterapi almak zorunda kalıyor, bir an önce nakil işlemine alınıyor. Bu zorlu süreçte ne kadar çok kişi kök hücre vericisi olarak taranırsa donörü Türkiye'den bulma şansımız artıyor. Ülkemiz gibi nüfusun çok olduğu, yardım severliğin önemli özelliklerimizden olduğu bir ülkede ‘kök hücre' ve ‘kan bağışçı' sayısının çok olmasını bekliyor ve umut ediyoruz” dedi.