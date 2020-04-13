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Denizli'de KOM ekipleri 19 bin adet sahte maske ele geçirdi

Denizli’de polis tarafından bir tekstil atölyesine gerçekleştirilen operasyonda, 19 bin adet sahte maske ile 50 bin 437 adet sahte maske yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Denizli'de polis tarafından bir tekstil atölyesine gerçekleştirilen operasyonda, 19 bin adet sahte maske ile 50 bin 437 adet sahte maske yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Korona virüsü fırsata çevirmek için Sağlık Bakanlığından izinsiz olarak Akhan Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde izinsiz maske üretimi yapıldığı bilgisini alan KOM ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında 19 bin adet sahte bez maske, 50 bin 437 adet sahte maske yapımında kullanılan malzeme ve 4 bin 355 gram sahte maske yapımında kullanılan rulo halinde ip ele geçirildi.


Operasyon sonucu 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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