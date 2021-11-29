Denizli'de konaklama ve iş yerleri denetlendi

2 fuhuş olayında 7 kişiye 9 bin 518 TL, kumar operasyonunda ise 5 kişiye 8 bin TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 22 ile 28 Kasım 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 855 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimde geçici konaklama yerlerinde ise ekipler 6 ayrı adreste bulunan 65 apart dairesini kontrol etti ve 2 apart yetkilisine 19 bin 664 TL para cezası uyguladı. 2 fuhuş olayında 7 kişiye 9 bin 518 TL para cezası uygulanırken, 3 şüpheli içinde “Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etmek” suçundan işlem yapıldı. Kumar operasyonunda ise 5 kişiye 8 bin TL cezai işlem uygulanırken, 2 kişiye “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde 1340 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi.