Denizli'de konut satışları yüzde 115,4 arttı

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli ilinde Nisan ayında bin 107 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı Nisan ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun, bir önceki yılın aynı dönemine göre Denizli'de konut satışlarının yüzde 115,4 oranında artarak bin 107 konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 291'i ilk satış, 816'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Denizli, Türkiye genelinde yüzde 1,2'lik payla 23. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 16,4 arttı

Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 oranında artış göstererek 291 oldu. 291 ipotekli satışın 89'u ilk satış, 202'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 17 bin 514 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 18,3 olurken bu oran Denizli ili için yüzde 26,3 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 209,1 arttı

Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,1 oranında artış göstererek 816 oldu. Bu satışların 202'si ilk satış, 614'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 78 bin 349 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.