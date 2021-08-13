Denizli'de konut satışları yüzde 56,1 azaldı

Denizli'de konut satışları yüzde 56,1 azalırken, Türkiye'de genelinde 23. sırada yer aldı.

Bu kapsamda, Denizli'de konut satışları 2021 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,1 oranında azalarak bin 237 oldu. Bu satışların 308'i ilk satış, 929'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 605 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 20 konut ile Ardahan, 28 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Bayburt oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1,1'lik payla 23. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 82,3 azaldı

Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,3 oranında azalış göstererek 317 oldu. 317 ipotekli satışın 98'i ilk satış, 325'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 20 bin 553 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 19,1 olurken bu oran Denizli ili için yüzde 25,6 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 10,9 azaldı

Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 oranında düşüş göstererek 920 oldu. Bu satışların 231'i ilk satış, 689'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 87 bin 232 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.