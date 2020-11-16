Denizli'de konut satışlarında sert düşüş

TÜİK verilerine göre, geçen yılın aynı ayına oranla konut satışlarında yüzde 17,6 azalma yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Ekim ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. Denizli'de geçen yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 17,6 azalarak bin 308 oldu. Bu satışların 424'ü ilk satış olarak gerçekleşirken 884'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 624 konut satışı ve %8,9 pay ile Ankara, 6 846 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Denizli ise bu listede 23. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 50,4 azaldı

Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,4 oranında azalış göstererek 349 oldu. 349 ipotekli satışın 129'u ilk satış, 220'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 25 bin 566 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 21,4 olurken bu oran Denizli ili için yüzde 26,7 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 8,4 arttı

Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 oranında artış göstererek 959 oldu. Bu satışların 295'i ilk satış, 664'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 94 bin 8 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.