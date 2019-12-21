Denizli'de korkunç ölüm

Denizli'de spiral makinesi ile evinin önündeki ağaçları budamak isteyen adam makinenin kontrolünü kaybederek şah damarını kesti. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Sultan Sülayman Caddesi üzerindeki binanın önünde meydana geldi. İddialara göre, sabah saatlerinde Erdal Kılınç (50) isimli şahıs evinin önündeki ağaçları spiral makinesi ile budamak istedi. Ağaca çıkan Kılınç, budama yaparken henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü makinenin kontrolünü kaybetti. Kılınç'ın kontrolünü kaybetmesiyle makine önce bileğini ardından boynunu kesti. Kanlar içinde ağaçtan düşen şahsın durumunu örgen çevredekiler 112 acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler talihsiz adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Erdal Kılınç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Alınan bilgilerde ise Kılınç'ın kontrolünü kaybettiği ve spiral makinesinin boynundaki şah damarını kestiği öğrenildi.