İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de korona virüs fırsatçılarına operasyon

Denizli’de, korona virüs salgınını fırsata çevirmek isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli'de, korona virüs salgınını fırsata çevirmek isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 2 şüpheli yakalanırken, dezenfektan yapımında 264 litre sahte etil alkol ele geçirildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri dünya genelinde etkili olan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgınını fırsata çevirmek isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Virüsün etkili olduğu günlerden itibaren vatandaşların antiseptik ürünlere yoğunluk göstermesi üzerine merdiven altı sahte dezenfektan üretilen adreslere yapılan operasyonlarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonların yapıldığı adreslerde karton koliler içerisinde 1 litrelik şişelere doldurulmuş şekilde 264 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.