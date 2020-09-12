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Denizli'de korona virüs tedavisi gören 1 kişi öldü

Denizli’de bir düğünde korona virüse yakalanan 66 yaşındaki adam tedaviye alınmasının ardından 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Denizli'de bir düğünde korona virüse yakalanan 66 yaşındaki adam tedaviye alınmasının ardından 3 gün sonra hayatını kaybetti.


Olay, Çal ilçesi Selcen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta mahallede düzenlenen bir düğüne katılan 66 yaşındaki Süleyman Ödemiş, rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi. Hastaneye başvuran Ödemiş, korona virüs testi yapılması ile durumunun pozitif olduğu ve karantina altına alındığı belirtildi. Hastanede tedavi gören Ödemiş, karantinanın 3'üncü gününde hastalığından dolayı vefat ettiği öğrenildi. 8 Eylül 2020 Salı günü vefat eden Ödemiş, defnedildi. Temasta bulunduğu belirlenen yaklaşık 15 kişi ise evde karantinaya alındığı öğrenildi.


Öte yandan, Çal ilçesinde bulunan İsabey Mahallesi'nde ise sebze-meyvelerin saklandığı soğuk hava deposunda çalışan 10 kişinin ise korona virüs testlerinin pozitif çıktığı iddia edildi.

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