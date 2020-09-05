Denizli'de korona virüs tedbirleri altında bursluluk sınavı yapıldı

Denizli'de öğrenciler, bursluluk sınavına korona virüs tedbirleri kapsamında girdi. Okul önünde çocuklarını bekleyen aileler yoğun kalabalık oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi bursluluk sınavları Denizli'de de gerçekleştirildi. Sınav öncesinde öğrencilere maske dağıtılırken, dezenfekte edilerek salonlara alındı. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sınava girecekleri salona alınan öğrenciler, 100 soruyu doğru cevaplamak için ter döktü. Öğrenci velileri de okul dışında çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Aileler okul önünde yoğun kalabalık oluştururken, polis ve güvenlikler tarafından sosyal mesafe, maske uyarı yaparak dağıtıldı.