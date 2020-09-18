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Denizli'de Kovid-19 denetimi sürüyor

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentte korona virüs denetimlerini sürdürüyor.


"Sağlık hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan korona virüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi Denizli'de de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan başlayan denetim çalışması İstiklal Caddesi ile devam etti. Denetimlerde vatandaşlara salgınla mücadelede yapılması gerekenler anlatılırken, maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı. Vali Atik ve Başkan Zolan özellikle esnaftan daha dikkatli olmalarını isterken, denetimde vatandaşlara maske hediye edildi.

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