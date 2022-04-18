Denizli'de Köy Enstitülerinin kuruluşunun 82. yılı etkinliğine yoğun ilgi

Denizli'de köylerde görev yapacak öğretmen yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihinde kurulan ve tamamen Türkiye'ye özgü bir eğitim projesi olan Köy Enstitülerinin kuruluşunun 82. yılı anısına etkinlik düzenlendi.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde 82. yıl anısına düzenlenen etkinliğe yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde Yücel'in Çiçekleri isimli belgesel gösterimi ve Ayşe Gedizlioğlu'nun şefliğinde Mandos Mandolin dinletisi büyük beğeni topladı, halk dansları gösterisi de etkinliğe renk kattı. Etkinliğe köy enstitüsü mezunu emekli öğretmenler, sivil toplum kuruluşları, dernek yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

“Güzel günleri bir kez daha bugün sizlerle birlikte yaşayacağız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Köy Enstitülerinin 82. kuruluş yıl dönümü için bugün buradayız, birlikteyiz. Aydınlanmanın, çağdaş düşüncenin, laikliğin anlatıldığı o güzel günleri bir kez daha bugün sizlerle birlikte yaşayacağız ve anacağız. Aramızda köy enstitülerinden de sevgili büyüklerimiz var. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren her etkinliğimizi odalarımızı, derneklerimizi paydaş yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Katılımız bize güç verdi destek verdi. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi de kutluyorum” dedi.