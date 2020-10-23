İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de koyun 5'iz doğurdu

Denizli’nin Çal ilçesinde, hobi olarak küçükbaş hayvan besleyen Gökhan Süren’e ait koyun, bir batında 5 kuzu dünyaya getirdi.

Denizli'nin Çal ilçesinde, hobi olarak küçükbaş hayvan besleyen Gökhan Süren'e ait koyun, bir batında 5 kuzu dünyaya getirdi.


Denizli'nin çal ilçesinde hobi olarak hayvancılık işiyle uğraşan Gökhan Süren'in beslediği koyunların biri beşiz yavruladı. Koyunun 5 kuzu doğurması karşısında sevinen Süren, daha öncede böyle bir olaya şahit olduğunu belirtti. Süren,hobi olarak başladığı peygamber mesleği çobanlık ta mesleğinde beslediği koyunların genellikle iki ya da üç kuzu dünyaya getirebildiğini, Kuzuların 3'ü erkek 2'sininde dişi olduğu belirterek Yavrulardan birisinin telef olduğunu sözlerine ekleyen Süren, telef olan kuzunun Yaklaşık 2 saat yaşayabildiğini diğer 4 yavruyu ise yaşatmaya çalıştıklarını Annelerinin 4 yavruyu beslemekte zorlanıyor. Bu nedenle diğer koyunlardan süt sağıyorum. Sütü biberona koyup, kuzuları elimle besliyorum'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.