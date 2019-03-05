Denizli'de kristal uyuşturucu ele geçirildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde yapılan yol denetimleri sırasında bir aracın içerisinden 9 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Buldan İlçe Jandarma ekipleri, Kadıköy Mahallesi'nde yaptıkları yol denetimlerinde A.U. isimli şahsın plakası henüz belirlenemeyen aracını durdurarak arama yaptı. Ekipler araçta yaptıkları aramada yaklaşık 9 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü A.U. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.