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Denizli'de kristal uyuşturucu ele geçirildi

Denizli’nin Buldan ilçesinde yapılan yol denetimleri sırasında bir aracın içerisinden 9 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yapılan yol denetimleri sırasında bir aracın içerisinden 9 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.


Buldan İlçe Jandarma ekipleri, Kadıköy Mahallesi'nde yaptıkları yol denetimlerinde A.U. isimli şahsın plakası henüz belirlenemeyen aracını durdurarak arama yaptı. Ekipler araçta yaptıkları aramada yaklaşık 9 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü A.U. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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