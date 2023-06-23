Denizli'de küçükbaş hayvancılığa 7,5 milyon liralık destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi bu yıl 7,5 milyon liralık destek projesi ile 489 yetiştiriciye daha 978 adet damızlık koç ve teke hibe desteği veriyor.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmada da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan vatandaşların sürülerinde verim ve kalitenin düşmesine engel olmak için hayata geçirdiği Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma Projesine bir yenisini ekledi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen 7,5 milyon liralık proje ile 19 ilçedeki 489 yetiştiriciye hayvan başı bin TL katkı bedeliyle 978 baş damızlık koç ve teke desteği verilecek. Bu çerçevede Çal, Çivril, Bekilli ve Baklan ilçelerini kapsayan damızlık koç ve teke dağıtım töreni Çal Canlı Hayvan Pazarı'nda yapıldı.

Büyükşehir 50'nin üzerinde projeyle üreticiye destek verdi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kendisinin de köyde doğup büyüdüğünü, küçük yaşta tarım ve hayvancılık işleriyle uğraştıklarını anlatarak, “Ben gerçekten köylü, çiftçi ve çoban kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları bilen ve bizzat hissetmiş biriyim. Bu noktada her zaman sizlerin destekçisi olmak için gayret sarf ettim” dedi. Proje ile 19 ilçemize 978 adet damızlık koç ve teke desteği sağlayacaklarını, bunun da küçükbaş hayvan sürülerinde kalite ve verimi artıracağını belirten Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyemiz bu projeye bütçesinden 7,5 milyon liralık destek veriyor. Bu verdiğimiz 7,5 milyon liralık destek ileride ülke ekonomimize 75-100 milyon lira olarak geri dönecek. Biz bu destekle tulumbaya su koyuyoruz. Allah'ım işlerinizi hayırlı mübarek eylesin, bereketli olsun. İnşallah üretmeye, birlikte yürümeye devam edelim” dedi.

Konuşmaların ardından damızlık koyun ve keçi desteği kura çekimi yapıldı. Daha sonra üreticilere küçükbaş hayvanları ile mineral yalama taşları Başkan Zolan ve beraberindekiler tarafından teslim edildi.