Denizli'de ‘Küçülen Dünyada Büyüyen Bir Halka Olmak' projesi

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında hazırladıkları “Küçülen Dünyada Büyüyen Bir Halka Olmak” projesi ülke genelinde başvuru da bulanan yüzlerce proje arasında 19 proje içerisine girmeyi başararak desteklemeye hak kazandı. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, okul öncesi kurumları arasında önemli bir çalışmaya imza atan proje ekibi Ahmet Çalışkan Anaokulu Müdürü Münire Kiriş, Müdür Yardımcısı Ebru Öztürk, öğretmenler Hürriyet Burhan, Kezban Zor ve Filiz Kansız ile proje ortağı olan Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulundan Dr. Öğretim Üyesi Eda Duruk ile Doç. Dr. Recep Şahin Arslan'ı makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Oğuz, “Ahmet Çalışkan Anaokulumuz üniversitemiz ile yapmış olduğu ortak çalışma sonrasında önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Projenin ilimizde TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında hazırlanan ilk ve tek proje olmasıyla önemi bir kat daha artmış oldu. Başarılarından dolayı okul müdürümüze ve öğretmenlerimize aynı zamanda da proje ortağı olan üniversitemizin öğretim üyelerine de çok teşekkür ediyorum. İlimiz eğitimin her alanında yenilikçiliğinin yanı sıra öncü olarak ilkleri hayata geçirmeye devam ediyor” dedi.

Proje kapsamında eğitimler, atölye çalışmaları ve oyun tabanlı uygulamalar Pamukkale Üniversite Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Ahmet Çalışkan Anaokulu işbirliği içerisinde her iki kurumda da yapılacaktır.