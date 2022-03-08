Denizli'de kültür buluşmaları devam ediyor

Ünlü şair-yazar Tuncer, 9 Mart saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Denizlililerle buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programı kapsamında Türkiye'nin önde gelen isimlerini Denizlililerle buluşturmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İle Kültür Buluşmaları programı kapsamında üçüncü konuk sevilen şair-yazar, TV programcısı Serdar Tuncer olacak. Program 09 Mart 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleşecek. Aynalar, Satır Arası Hikayeler, Hiçbir Zaman Hiçbir Şey adlı kitaplarının yanı sıra, Sen İstanbul Kokardın, Bir Hilal Uğruna, Şiirin Sultanları adlı şiir albümleri ve TV ekranlarında gerçekleştirdiği programlarda kendine has sohbeti ve üslubuyla tanınan ve sevilen isim olan şair-yazar Tuncer, Denizlililerle bir araya gelecek.

Ücretsiz programa tüm Denizlililer davetli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür Buluşmaları programlarının büyük bir ilgi çektiğini belirterek, birbirinden özel isimleri ağırlamaya devam ettiklerini kaydetti. Bu hafta düzenledikleri özel etkinliğe de tüm hemşehrilerini davet eden Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanat, kültür ve bilim dolu günlerin artarak süreceği müjdesini hemşehrileriyle paylaştı.