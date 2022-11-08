Denizli'de kültür buluşmaları kaldığı yerden devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'nin önde gelen isimlerini Denizlililerle buluşturmayı sürdürüyor.

Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları Türkiye'nin önde gelen isimlerini Denizlililerle buluşturmaya devam edecek. Geçtiğimiz Şubat ayında başlayan ve alanında uzman isimleri Denizlililer ile buluşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Buluşmaları programının bu haftaki konuğu İzgören Akademi kurucusu, eğitimci yazar Ahmet Şerif İzgören olacak. Program 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleşecek. Avucunuzdaki Kelebek, Süpermen Türk Olsaydı Pelerinini Annesi Bağlardı, Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır gibi pek çok eserinin yanı sıra toplumsal gelişim ve kişisel gelişim alanlarında verdiği eğitim, seminerler ve çok yönlü kişiliği ile sevilen İzgören bu kez Denizlililerle bir araya gelecek.

Başkan Zolan'dan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları programı çerçevesinde sevilen eğitimci yazar Ahmet Şerif İzgören ile bir araya gelecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 9 Kasım 2022 Çarşamba günü düzenleyecekleri programa tüm hemşerilerini davet eden Başkan Zolan, ülkenin önemli değerlerini Denizlililerle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.