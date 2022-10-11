Denizli'de Kültürel Mirasla Teknolojinin Buluşması programı düzenleniyor

Denizli'ye düzenlenen Erasmus+ projesi çerçevesinde, Polonya, Yunanistan, Hırvatistan ve İtalya dahil toplam 26 kişiden oluşan öğretmen ve öğrenci grubu geldi.

Pamukkale Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Erasmus+ projesi çerçevesinde Denizli'ye proje ortakları Polonya, Yunanistan, Hırvatistan ve İtalya'dan 26 kişiden oluşan öğretmen ve öğrenci grubu geldi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Kültürel Mirasla Teknolojinin Buluşması” Erasmus+ projesinin Türkiye hareketliliği çerçevesinde Denizli'deki açılış programına katıldı. Pamukkale Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan proje açılışında Şube Müdürü Yasin Temel, okul müdürleri, öğrenciler ve Polonya, Yunanistan, Hırvatistan ve İtalya'dan öğretmen ve öğrenciler katıldı.

“öğrencileri BİT araçlarını kullanarak kültürel çalışmalara daha açık hale getirmeye de teşvik ediliyor”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında, “Ana tema olarak kültürel mirasımızın sürdürülebilir kılınması olan projede, teknoloji ve kültürel mirasımızı harmanlayarak gençlerimize kültürel geçmişlerini öğretmeyi ve bunu yaparken, öğrencileri BİT araçlarını kullanarak kültürel çalışmalara daha açık hale getirmeye de teşvik ediliyor. Yine projeyle öğrencilerimizde kültürel miras bilinci oluşturmayı, kültürel mirasın korunmasının önemini kavramayı ve kültürlerarası anlayışı güçlendirme amaçlanmaktadır” dedi.

Proje çerçevesinde 10-14 Ekim 2022 tarihlerinde kente çeşitli etkinliklere katılacak olan Avrupalı proje ortakları, bulundukları süre içerisinde yapılacaklar şu şekilde açıklandı:

“Her ülke öğrencileri tarafından tarihi kahramanlar küçük bir drama gösterisiyle canlandırılacaktır. Tarihi kahramanlar canlandırma faaliyetine teknolojik sunumlar da entegre edilecektir. Ulusal Miras Komitesi adlı faaliyetimizde ortak okulların birer öğrencisinden komite oluşturulacak. Öğrencilerden oluşan 3 grup, UNESCO geçici miras listesinde yer alan ve ortaklarla belirlediğimiz 3 yerin tanıtımını yapacak. Ulusal Miras Komitesi de en güzel sunum yapan grubu seçecek. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Video hazırlama programları hakkında proje öğrencilerine ve öğretmenlerine sunum yapacak, öğrenciler tarihi kahramanlarla ilgili karışık gruplar halinde birer video hazırlayacak. Öğrenciler final gününde eşleştikleri ülkelerin tarihi kahramanlarını canlandıracakları için birlikte çalışıp, prova yapacaklar. İlimizin doğal güzellikleri olan Teleferik ve Seyirtepesi'ne gezi yapılacak. Projenin son gününde tarihi mirasımız olan Pamukkale Hierapolis ve travertenlere gezi yapılacak. Hierapolis antik tiyatrosunda tarihi kahramanlar öğrenciler tarafından canlandırılacak” denildi.