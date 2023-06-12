Denizli'de kumar oynayan 18 kişiye 72 bin 990 TL idari para cezası

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 150 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 37 bin 635 kişi sorgulanırken, aranması olan 63 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimlerde 5 ile 11 Haziran 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 150 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 37 bin 635 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde umuma açık alanda alkol sunumu yapıldığı ve konsomatris olarak çalışan olduğu, ruhsata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilerek adli işlem uygulandı. Bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye 12 bin 165 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasına yer sağlayan 1 kişiye ise adli işlem uygulandı. Umuma açık yer haline getirilen adreste kumar oynayan 15 kişiye de 60 bin 825 TL idari para cezası uygulandı. Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan 3 kişiye adli işlem yapıldı. Bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edilerek 2 kişiye 5 bin 220 TL idari para cezası uygulanarak, işyeri sahibine adli işlem yapıldı.

63 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 63 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, 1 adet çalıntı dizüstü bilgisayar, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 2 adet çalıntı motosiklet, 55 adet bira, 6 litre el yapımı şarap, 70 TL çalıntı para, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 3 bin 600 TL para ele geçirildi.

62 Apart dairesi ve 3 araç kiralama şirketine 122 bin 782 TL idari para cezası

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 62 apart dairesi kontrol edildi. Ayrıca 3 araç kiralama şirketi kontrol edildi. 2 Ayrı araç kiralama firmasına KABİS sistemine bildirimde bulunmamaktan 63 bin TL, bir apart yetkilisine KBS sistemine bildirimde bulunmamaktan 59 bin 782 TL idari para cezası uygulandı.