Denizli'de kumarhane baskınları durmaksızın devam ediyor

Kumar ve fuhuş operasyonunda 14 kişiye korona virüs tedbirlerince işlem uygulanırken, apart dairesinde para karşılığında ilişkiye giren 1 şüpheliye idari ve adli işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 5 ile 12 Nisan 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde bin 231 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 1 apart dairesinde para karşılığında fuhuş yaptığı belirlenen 1 eskort kadın ve 1 müşteri tespit edilerek toplam 2 şüpheliye 2 bin 580 TL idari para cezası uygulanırken, apart sorumlusu 1 kişiye işlem gerçekleştirildi. 2 Farklı adreste kumar oynandığı tespit edilerek, 5 şüpheliye 12 bin 24 TL, 3 şüpheliye kumar oynanması için yer ve imkan sağlamasından dolayı idari para cezası ve adli işlen uygulandı. Kumar oynayan 14 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymamaktan tutanak tutularak idari işlem gerçekleştirildi. Kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 685 TL para ele geçirildi.

Masaj salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 1 masaj salonu sorumlusunun müdürlük belgesinin olmadığı, 2 masözün kurs bitirme belgesinin olmadığı tespit edilerek gerekli işlemlerin ardından tutanak tutularak ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 37 kişiye 31 bin 860 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 206 işyeri denetlendi. Denetimlerde 888 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 1 kişinin maske kuralını ihlal ettiği tespit edilerek 900 TL idari para cezası uygulandı. Sosyal Mesafe kurallarını ihlal eden 36 kişiye toplamda 30 bin 960 TL idari para cezası uygulandı.