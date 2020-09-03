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Denizli'de kuruyemiş fabrikasında patlama: 3 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kale Mahallesinde bulunan bir kuruyemiş fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 3 işçi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kale Mahallesinde bulunan bir kuruyemiş fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 3 işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Caddesinde faaliyet gösteren kuruyemiş fabrikasında, saat 18.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın hızla büyüdü. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Kısa sürede bölgeye intikal ederek yangına müdahale etmeye başlayan itfaiye erleri, yaklaşık 2 saattir söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangında 3 işçi yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, içeride mahsur kalan işçilerin olduğu iddia ediliyor.

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