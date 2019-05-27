Denizli'de kuyumcu soygunu

Denizli'de kuyumcunun kapısını kırarak içeri giren ve çaldığı altınlarla yaya olarak kaçmak isteyen maskeli soyguncuyu gece bekçileri yaklaşık 300 metre kovalayarak yakaladı. Kovalamaca esnasında soyguncudan sokağa dökülen ve çoğunluğu takı setinden oluşan altınlar ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından toplandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanında bulunan Belediye İş Hanı'nda meydana geldi. İş hanındaki kuyumcudan alarm sesi geldiğini duyan gece bekçileri iş hanına gittiklerinde kuyumcu dükkanlarından birinin cam kapısının kırıldığını ve yüzü maskeli bir şüphelinin koşarak uzaklaştığını fark ettiler. Gece bekçileri kaçan şahsın peşine düşerek kovalamaya başladı. Gece bekçileri yaklaşık 300 metre süren kovalama sonrası soyguncuyu yakalamayı başardı. Şahsı gözaltına alan gece bekçileri soyguncunun üzerinde yaptıkları aramada 33 parça altın ele geçirdi. Bekçilerinin haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsı emniyete götürürken, ardından bölgede kovalamaca esnasında sokağa dökülen altınların toplanması için çalışma başlatıldı. İş yeri sahibine haber verilmesi ile ola yerine gelen kuyumcu dükkanı çalışanları kolye, küpe ve yüzükten oluşan 79 parça altının çalındığını tespit etti.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ismi henüz öğrenilemeyen soyguncunun düşürdüğü altınları toplamak için yoğun uğraş verildi. Çalınan altınların 33 parçası şüphelinin üzerinden çıkarken bazıları ile polis ve bekçiler tarafından sokak aralarından toplandı. Soygunda çalınan altınların maddi değeri ise henüz bilinmiyor. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları yaklaşık 1 saatlik incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.