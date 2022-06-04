Denizli'de LGS' ye gireceklere büyükşehir otobüsleri ücretsiz

Denizli'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav yerlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz ulaşabilecek. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye otobüsleri 5 Haziran 2022 Pazar günü LGS için yapılacak sınava girecek öğrencilere ve tüm sınav görevlilerine ücretsiz olacak. Öğrenciler ve sınav görevlileri sınav giriş belgesi veya görevli belgelerini şoförlere göstererek, Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz seyahat edebilecek.

“Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hafta sonu düzenlenecek sınava katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilerin sınavı en güzel şekilde geçireceğine inandığını belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Evlatlarımız ortaokulu başarı ile bitirip emeklerinin karşılığını inşallah bu sınavda alarak hedefledikleri liseye girecekler. Bugüne kadar gösterdikleri çalışmaların mutluluklarına vesile olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin."