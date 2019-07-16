Denizli'de lüks araç ortalığı birbirine kattı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşen olayda lüks araç park halindeki 3 otomobile çarptı. Kaza anında sokakta kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, olay, sabah erken saatlerde Vatan Caddesinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 35 CKR 01 plakalı lüks araç kontrolden çıkarak caddede park helinde bulunan 20 AAN 220, 06 BBJ 932, 20 PS 001 plakalı otomobillere çarptı. Kaza sonrası tam bir kargaşa yaşanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler lüks aracın kadın olduğu öğrenilen sürücüsünü gözaltına aldı. Sesleri duyup sokağa çıkan ve araçlarını o halde gören sahipleri ise büyük bir şok yaşadı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.