Denizli'de mahalleliyi ayağı kaldıran trafik kazası

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası mahalleli ve veliler olay yerine akın etti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Mehmetçik Mahallesi 1299 Sokak ile 2565 Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Murat Alçı idaresindeki 35 YKF 38 plakalı otomobil, İbrahim Doğan idaresindeki 20 ABK 737 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolü kaybeden araçlar park halindeki önce Önder İpek'e ait 20 KK 999 plakalı araca çarptı, sonra kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücülerden Murat Alçı yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 Acil Servis ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan Alçı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Okulun önünde kaza olduğunu gören veliler ve mahalleli ise olay yerine akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.