Denizli'de mahkumlar tahliye edilmeye başladı

Yapılan yargı değişikliği ile yurt genelinde olduğu gibi Denizli'deki cezaevlerindeki mahkum tahliyeleri başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere göre tahliye edilen mahkumların bir kısmı gitmek istedikleri kentler için belediyeye ait otobüsler ile şehirler arası otobüs terminaline getirildi.

Denizli Bozkurt ve Kocabaş cezaevlerinden tahliye olan yaklaşık bin 400 mahkum tek tek çıkıyor. Şehir dışında yaşayan vatandaşlar Şehirlerarası Otobüs Terminalinde otobüslerle illere gönderiliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülerek kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı yasayla Türkiye'de yaklaşık 45 bin mahkumun tahliye işlemi başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında hızlandırılan infaz indiriminden kasten öldürme, cinsel suçlar, kadına karşı suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti, terör suçları ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kanuna ve devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar kapsam dışı bırakıldı. Denizli Kocabaş ve Bozkurt cezaevlerinden yaklaşık bin 400 mahkumun tahliye işlemleri başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk otobüsleriyle kentin farklı noktalarında ikamet eden mahkumlar tek tek adreslerine bırakıldı. Şehir dışında ikamet eden mahkumlar ise Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminaline getirildi. Terminale giriş ve çıkışlar kapatılırken mahkumlar ise farklı illere buradan gönderildi.

Öte yandan, tahliye işlemleri sırasında geniş güvenlik önlemlerini alınması gözlerden kaçmadı.