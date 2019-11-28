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Denizli'de market yangını

Denizli’de markette çıkan ve paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Denizli'de markette çıkan ve paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


Olay, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'ndeki yerel bir market zincirinin şubesinde çıktı. Marketten dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangının ardından maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

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