Denizli'de Mart ayında eğitime kar engeli

Denizli'nin Kale ilçesinde yoğun kar yağışının ardından 03 Mart 2022 Perşembe günü tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Denizli'de sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, eğitime engel getirdi. Kale Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 03 Mart 2022 Perşembe günü tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim-öğretime devam edileceğini açıkladı. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personellerinin ise idari izinle sayılacağı belirtildi.