Denizli'de matematik seferberliği sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan Matematik Seferberliği çerçevesinde Denizli'de projeler ve etkinlikler devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler iş birliğinde başlatılan Matematik Seferberliği çerçevesinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yürütülen ‘Erken Çocukluk Matematik Öğretiminde Öğretmen Yeterliliklerinin Ürün Odaklı Geliştirilmesi' adlı proje başladı. Pamukkale Sema - Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan proje çalışmalarına İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, eğitmenler, Denizli ve farklı bölgelerden 28 okul öncesi öğretmeni katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında, “Matematik Seferberliği çerçevesinde tarafından desteklenen projemiz için bugün burada olan değerli akademisyenlerimiz, diğer illerden gelen öğretmenlerimiz ve ilimizdeki çalışma arkadaşlarımız okul öncesi öğretmenlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bakanlığımız tarafından başlatılan ve ülke genelinde öğrencilerimizin matematiği analitik düşünmesini küçük yaşlarda başlaması adına ‘Erken Çocukluk Matematik Öğretiminde Öğretmen Yeterliliklerinin Ürün Odaklı Geliştirilmesi' projemizi hayata geçirdik” dedi.

Matematik Seferberliği çerçevesinde proje, 23 Ocak'ta başlamış olup Denizli ve farklı bölgelerden 28 okul öncesi öğretmeninin katıldığı, ürün odaklı etkinliklerle desteklenmiş, fraktal geometri ile doğada matematik, oyun ve oyunlaştırma, tasarım odaklı mühendislik, matematik uygulamaları, teknoloji-mobil uygulamalar, öyküleme ile problem oluşturma becerisini geliştirme yöntemlerinden oluşan altı günlük eğitim programını içeriyor. Projede, alanında yetkin ve proje konularıyla paralel önemli ilimsel çalışmalar gerçekleştirmiş değerli akedemisyenler, uzman ve eğitmen olarak yer alıyor.