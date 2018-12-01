Denizli'de meslek liseleri için bir araya gelindi

Denizli'de ‘Mesleki ve Teknik Eğitimde Güçlü Yarınlar İçin 2023 Vizyonu'nun değerlendirilmesi, mesleki eğitimin tanıtımı, yönlendirilmesi ve rehberlik çalışmaları toplantısı yapıldı. Merkezefendi Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan toplantıya Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Mesleki Eğitim Şube Müdürü Ramazan Kayayurt ve mesleki eğitim veren okul ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Oğuz, meslek liselerine verilen öneme değinerek şunları söyledi:

“Bakanlığımızca 2023 vizyonu ile ilgili olarak uygulama yönetmeliği hazırlanmaktadır. Yönetmelik doğrultusunda çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bakanlığımız mesleki eğitim alanında birçok yeniliğe imza atıyor. Bakanlığımızca ‘Mesleki Eğitimin Görünümü' raporu hazırlanarak, ülkemizdeki mesleki eğitimin haritası çıkarıldı. En öncelikli çalışmalarımızdan birisi meslek liselerimize öğrenci yönlendirme olacaktır. Sivil toplum kuruluşlarımızla, yerel yöneticilerimizle, hayırseverlerimizle işbirliği içerisinde çalışacağız. Toplumdan her kesime ulaşabilirsek öğrencilerimizin severek meslek liselerine gelmelerini sağlayabiliriz. Severek ve inanarak yapılan bir işte başarısızlığa yer yoktur. Meslek lisesi öğrencilerimizde de değerler eğitimi üzerinde önemle duruyoruz. Sevgiyi, saygıyı, örnek hayatı, vatan sevgisini en iyi şekilde gençlerimize aşılarsak geleceğimiz parlayan bir güç olacaktır. ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor' projemiz ile mesleki eğitimde okula devamsızlığı en aza indirmeyi hedefliyoruz ve bunun üzerinde de önemle duruyoruz. ARGE birimiyle uygulamaya koyduğumuz diğer bir projede ‘Meslek Liselerimiz Markalaşıyor Projesi amacımız marka bilinci oluşturma ve markalaştırmaktır. Okullarımızda en kısa zamanda çalışmalarımız başlayacak ve projemizden güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum.”