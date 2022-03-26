Denizli'de meslek lisesi öğrencileri gazilerle buluştu

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje doğrultusunda meslek liselerine yönelik gazilerle buluşma günleri gerçekleştiriliyor. Projede gençler ile gazilerle bir araya gelen gaziler tecrübelerini gençlere aktarmak, gençlerde vatan, millet, bayrak sevgisini ve korunması bilincini kazandırarak milli ve manevi duyguların pekişmesini sağlamak amaçlanıyor. Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi öğrencileri ile Denizli Muharip Gaziler Derneği öğle yemeğinde bir araya geldi. Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde gerçekleşen buluşmaya Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, okulun hayırseveri Abdurrahman Karamanlıoğlu, Denizli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar ve 30 gazi katıldı.

“Gazilerimiz ile buluşmaktan çok mutluyuz”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Milli ve manevi değerlerimizin en önemlisi gazilik ve şehitlik mertebesidir. Öğrencilerimizde bu duyguların gelişmesi açısından Gazilik mertebesine ulaşmış kişilerden canlı canlı öğrenmeleri ziyadesi ile bizim arzu ettiğimiz ve beklediğimzi bir etkinlikti. Böyle bir etkinlikle gazilerimiz ile buluşmaktan çok mutluyuz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Bir insanın elinde bulunan bir değeri, parasını, emeğini veya dünyevi anlamda birilerine hediyece edebileceği bir şeyi olabilir. Ama bu cansa ve kansa en kıymetlisi budur. Şehirlerimiz canını, gazilerimiz kanını bu güzel vatanımız için verdi. Bu güzel anlı ve şanlı bayrağımız grurula göklerde dalgalanıyorsa onlar sayesindedir. Ezanların susmamasının ve bayrağımızın göklerde dalgalanmasının garantisi oldular. Meslek liselerimiz son yıllarda eski görkemli günlerine kavuştu ve çok güzel işlere imza atıyorlar. 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri doğrultusunda bugün yapılan Gazilerimizle buluşma etkinliği haftanın en anlamlı etkinliği oldu. Gazilerimizle bir arada olmanın gururunu yaşattılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.