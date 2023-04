Denizli'de meslek lisesi öğrencilerinin eserleri sergilendi

Denizli'de mesleki ve teknik eğitimde katma değer oluşturmak, tüm paydaşların bir arada hareket etmesini ve mesleki eğitimin ülke ekonomilerine sunduğu faydaları sergilemek amacıyla mesleki eğitim okullarının ürünleri görücüye çıkartıldı.

Denizli Ticaret Odası hizmet binası önünde 2023 Avrupa Beceri Yılı etkinlikleri çerçevesinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denizli Ticaret Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Fuarının açılışına; Denizli Vali Vekili ve Honaz Kaymakamı Hamit Genç, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aracı ile öğrenci, öğretmenler katıldı.

Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Aracı, yaptığı açılış konuşmasında “Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, ‘Eğitimde feda edilecek fert yoktur' demiştir. Bizim de halka hizmet anlayışımız aynı bu şekilde. Denizli Ticaret Odası olarak, eğitimi özellikle de mesleki eğitimi önemsiyoruz. Bugüne kadar 200'ü aşkın farklı konuda kişisel ve mesleki eğitim programları ile kurslar düzenledik; insanımızı eğittik. Eğitimli işsiz kadrosu oluşmasın istedik... Gençlerimiz meslek sahibi olsunlar, hayata tutunsunlar, üretken olsunlar diye çabaladık. Girişimcilik kursları da düzenledik. Bu sayede binlerce insanımızı iş hayatına kattık; iş ve aş sahibi yaptık. Girişimcilik eğitimi verdiğimiz çok sayıda hemşehrimiz, kadınımız ve gencimiz, iş ve meslek sahibi oldu. Bugüne kadar ne yaptıysak, değerli gençler öncelikle sizin için yaptık; daha iyi bir eğitim almanız, daha iyi yetişmiş, daha becerikli bireyler olmanız için yaptık. Nitelikli bireyler yetişsin istedik. Bizim en değerli varlığımız sizlersiniz. En önemli yatırımımız da geleceğimiz dediğimiz siz gençler için yaptıklarımızdır! Size inanıyor ve güveniyoruz. Toplumumuzdaki kariyer algısı değişmelidir. Gerçek kariyer, aslında mesleğinde aranan bir insan olmaktır! O nedenle, özellikle anne babalara, bu konuda çok iş düşüyor. Çocuklarımızın tercihlerinin şekillenmesinde iyi birer rehber olunması gerekiyor. Mesleki ve teknik eğitime bakış açımızın değişmesi ve iyileşmesi gerekiyor. Mesleki eğitimi geliştirmek, iyileştirmek, büyütmek; insanımızı, ekonomimizi ve ülkemizi de geliştirmek, güçlendirmek ve büyütmektir!” dedi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de “İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizi 21. y.y becerilerine sahip bireyler olarak hazırlamak en temel gayelerimiz arasındadır. Emsalleri neyi başarıyor ise onun daha üzerinde çalışmalar yaparak inşallah bu ülkeye bu vatana bu necip millete öncelikli olarak yerli ve milli olanı, önce okulumuzdan, sonra ilçemizden, şehrimizden, ülkemizden ve uluslararası alanda da bir irade ortaya koyabilmek öğrencilerimizi yetiştirebilmek bizim en temel gayelerimiz arasındadır. Denizli'deki 16 döner sermayeli okulumuzun neler yaptığını bugün burada halkımıza da açmak, insanımıza sergilemek istedik. Tüm bunları yaparken, temel eğitimde, orta öğretimde, mesleki eğitimde ve özel eğitimde de her alanda da marka şehir Denizli dedirtebilmek için de üstün ve ulvi bir hedef içinde 17 bin öğretmenimiz ve 190 bin öğrencimizle bu gayret içerisindeyiz. Tüm bunları sektörlerimizle, odalarımızla yapıyoruz. Sadece Ticaret Odamızla milyon euroları aşan projelere imza attık. Bu rakam tamamen gençliğe ve mesleki eğitime aktarılmış bir rakamdır. Başta Oda Başkanımız Uğur Erdoğan olmak üzere ekibine ve üyelerine, destek ve ilgilerinden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Öğrencilerimizi yetiştirirken öncelikli olarak öğretmenlerimizi de belli bir donatı seviyesine getirmemiz gerekiyor. Bunun için de farklı seminerler düzenleyerek eğitici eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin 21 y.y becerilerinde fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda da yaptığımız birçok üstün projeler var. Tüm bunları başta Denizli'mizdeki öğrencilerimiz için, Türkiye'deki öğrencilerimiz için; bu millet için ve Türkiye'miz için yapıyoruz. Şehrimizin bilimde, sanatta, kültürde, sanayide ve ticarette marka şehir Denizli olabilmesi için üstlendiğimiz misyonu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Sergiye katılıp stant kuran öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Mesleki eğitim öğrencilerimizi; tekstil memleketi olan ilimizde teknik tekstil olarak katma değerli ürünlerin daha fazla olduğu ve artığı bir Denizli ve Türkiye ekonomisine tekstil konusunda irade koymuş değerler olarak görmek istiyoruz ve destekliyoruz. Her şey Denizli için, her şey milletimiz için” dedi.

Denizli Vali Vekili ve Honaz Kaymakamı Hamit Genç ise dünyanın hızla değiştiğini, teknoloji ve gelişimde eskiye nazaran daha hızlı yol aldığını, köklü ve büyük bir medeniyet olan Türkiye'nin ve insanının da kadim geçmişi ile kültüründen ilham alarak bu yolda emin adımlarla ilerlemesi gerektiğini kaydetti. Yeni değerler üreten, ülke ortalamasının üzerinde yer alan bir eğitim camiasıyla bugünü ve geleceği okuyabilen başarılı nesiller yetiştirdiğini görmenin mutluğunu ve gururunu yaşadıklarını vurguladı. Genç, “Bunların bir kısmının sergilendiği bu fuar önemli bir organizasyondur. Ticaret Odamızla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okullarımız ile öğretmen ve öğrencilerimiz başta olmak üzere katkıda bulunan herkesi kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici desteklerinden dolayı Denizli Ticaret Odası'na plaket takdim ederek teşekkür etti. Döner sermayesi bulunan 16 mesleki eğitim veren okulun standartlarından oluşan sergiyi tek tek gezen protokol üyeleri ürünler hakkında bilgiler aldı. Mesleki Eğitim Fuarında meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri stantlarda gün boyu becerilerini sergiledi.

Mesleki Eğitim Fuarı ilimizin Mesleki Eğitimde sağladığı başarılardan söz ettirmek ve ürettikleri ürünleri şehir insanına tanıtmak adına 2023 Avrupa Beceri Yılı etkinliklerinde yapılacak birçok etkinliğin ilki olarak gerçekleşti.