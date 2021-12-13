Denizli'de milyonlarca kaçak ürün ele geçirildi

Denizli'de tütün kaçakçılarına yönelik 5 farklı adreste yapılan operasyonda, 2 şüpheli milyonlarca kaçak tütün ürünüyle yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, ele geçirilen malzemeler drone ile görüntülendi.

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine “Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı” ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla ekipler düğmeye bastı. Yasal olmayan bir şekilde boş makaronların içine açık kıyılmış tütün koyarak sarma sigara, kaçak sigara ve sigara ürünlerinin satışını yaparak, suç örgütlerinin finans kaynağı olan, sağladıkları haksız kazançlarla devleti büyük zararlara uğratan ve ülke ekonomisine yönelik tehdit oluşturan şüphelilerin belirlenen 5 ayrı adresine operasyon düzenlendi. Düzenlen operasyonda 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında “Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı” suçundan adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Yapılan operasyon sonucunda; 2 milyon 915 bin 200 adet makaron, 247 bin 360 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 20 bin 524 adet sigara yan ürün, 4 bin 438 paket kaçak sigara, bin 787 adet bandrol, 258 paket nargile tütünü, 164 paket pipo tütünü, 387 kilogram kıyılmış tütün, 28 adet elektronik sigara cihazı, 73 adet elektronik sigara likiti, 1 adet sigara sarma makinası ele geçirildi.