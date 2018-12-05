Denizli'de miniklere ‘Sağlıklı Beslenme ve Gıda Hijyeni” eğitimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Pamukkale TOKİ Anaokulu Müdürlüğünce Gıda Güvenliği bilgilendirme ve farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen eğitime 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş öğrencileri, öğrenci velileri ve öğretmenleri katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından verilen eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Gıda hijyeni, yeterli ve dengeli beslenme konularının anlatıldığı eğitimde öğrencilerin konuya ilgisi ve sorulara verdiği cevaplarla konuşmacıları memnun etti. Enerjik ve eğlenceli gerçekleşen eğitime 100 öğrenci, 28 öğrenci velisi ve okul öğretmenleri katıldı. Eğitimin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek hatıra fotoğrafı çekildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce okullarda yürütülen faaliyetleri değişik okullarda sürdürülerek güvenilir gıda ve gıda güvenirliği konularında farkındalık oluşturmaya devam edileceği kaydedildi.