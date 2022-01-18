Denizli'de mobil aşı ekipleri 204 bin 783 korona virüs aşısı yaptı

Korona virüs ile mücadelenin en önemli kısmı olan aşılama konusunda Denizli'de mobil aşı ekipleri tarafından yürütülen yerinde aşılama çalışmaları kapsamında 204 bin 783 aşı yapıldı. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; “Zaman mekan farkı gözetmeksizin aşılama yapan mobil aşı ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aşılama oranının yükseltilmesi, aşılama ile birlikte korona virüs vaka sayılarının düşürülmesi için yürütülen çalışmalarda kamu, üniversite, özel dahil tüm hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde yürütülen yoğun aşılama çalışmalarının yanında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri de hummalı bir yılı geride bıraktı. Ülkemizde aşı çalışmalarının başladığı ilk günden itibaren gece gündüz demeden kentin dört bir yanında, vatandaşların ayağına kadar giderek aşılama çalışmalarını yürüten Mobil Aşı Ekipleri şuana kadar 204 bin 783 aşı gerçekleştirdi.

“Mobil aşı ekiplerimiz tarafından toplam 204 bin 783 aşı gerçekleştirildi”

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de il genelinde sağlık merkezlerine gelemeyen vatandaşlar için oluşturulan mobil aşı ekiplerinin aşılamanın başladığı ilk günden bu yana sahada hizmet verdiğini belirterek; “Korona virüs ile mücadelede yürüttüğümüz aşılama çalışmaları kapsamında sahadaki gözümüz, kulağımız olan mobil aşı ekiplerimiz müthiş bir iş çıkararak vatandaşlarımıza şifa olmaya çalıştı. Evde aşı talep eden yaşlılarımızla birlikte yatağa bağımlı, engelli ve sağlık kuruluşlarına gelmekte zorluk çeken 28 bin 303 kişi evlerinde aşılandı. Huzurevleri, cezaevleri ile çalışan sayısının fazla olduğu Organize Sanayi Bölgesi, fabrikalar ve yerinde aşı talebi olan kurumlarda 49 bin 970, il merkezindeki alışveriş merkezlerinde oluşturulan mobil aşı noktalarında da 70 bin 561 aşı yapıldı. Ayrıca nüfusun yoğun olabileceği düşünülen etkinlik, pazaryeri girişi ve benzeri yerlerde, yine ihtiyaca göre yoğun aşılama dönemlerinde havaalanında ve otogarda oluşturulan aşı noktalarında 55 bin 949 olmak üzere mobil aşı ekiplerimiz tarafından toplam 204 bin 783 aşı gerçekleştirildi” dedi.

“Aşılamada hedef nüfusumuza göre yüzde 84,2”

Salgının kontrol altına alınması için aşılamanın önemli olduğunu aktaran Uz. Dr. Berna Öztürk; “Covid-19 pandemisini tedbirler ve aşıyla hep birlikte aşacağız. İlimizde ikinci doz aşılama oranı aşılamada hedef nüfusumuza göre yüzde 84,2 oranındadır. İlk günkü kararlılıkla tedbirlere uymaya devam edelim, hatırlatma dozlarımızı zamanında yaptıralım. Vatandaşlarımızı sağlık tesislerimize ve mobil aşı noktalarımıza aşı olmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.