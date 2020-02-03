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Denizli'de motosiklet kazasında polis memuru hayatını kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Polis memuru Ali Aydın (48) idaresindeki 20 GP 467 plakalı motosiklet ile Cem Sultan Caddesi'nde devrilerek sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Aydın'ı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan sürücü Aydın, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Aydın'ın Kınıklı Mahallesi Polis Merkezi Amirliğinde görev yaptığı ve yıllık izinde olduğu belirtilirken, yarın öğle namazını müteakip Uşak ilinin Eşme ilçesindeki Merkez Camide kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği aktarıldı.

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