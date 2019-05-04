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Denizli'de ‘namazını camide kıl, umre ödülünü kap' etkinliği

Namaz Gönüllüleri Platformu Denizli Temsilciliği ‘namazını camide kıl, umre ödülünü kap’ etkinliği başlattı.

Namaz Gönüllüleri Platformu Denizli Temsilciliği ‘namazını camide kıl, umre ödülünü kap' etkinliği başlattı. Etkinliğe katılanlardan dereceye giren 10 öğrenci 15 günlük Umre ziyaretine gönderilecek.


40 gün boyunca devam edecek olan etkinlik 5 Mayıs Pazar günü (yarın) teravih namazıyla başlayacak ve 13 Haziran Perşembe günü yatsı namazında sonra erecek. Etkinliğe katılanlar teravih namazlarından sonra namaz çizelgesini cami görevlisine imzalattıracaklar. Namazları aynı camide kılma şartı olmadığı belirtildi.


Namaz etkinliğinden sonra Mustafa Soykök'ün yazdığı “En Sevgili (SAV)” kitabından ve 32 farz -52 farz bilgilerinden çoktan seçmeli olarak sınav yapılacağı aktarıldı. Sınav sonucunda ise ilk on da dereceye giren öğrencilere 2020 sömestr tatilinde 15 günlük Umre ödülü ilk yirmide dereceye giren öğrencilere sürpriz hediyeler verilecek.

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