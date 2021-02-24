Denizli'de Ocak ve Aralık 2020 yılı yapı izin istatistikleri açıklandı

Buna göre, 2020 yılında Denizli'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 565 bin 846 metrekare oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ocak ile Aralık dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 565 bin 846 metrekare olurken, yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 2 milyar 613 milyon 663 bin 395 TL oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2 bin 277, daire sayısı ise 6 bin 907 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 815 bin 214 metrekare, konut dışı kullanım alanı 453 bin 619 metrekare, ortak kullanım alanı ise 297 bin 13 metrekare oldu.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 782 bin 834 metrekare

2020 yılı Ocak ile Aralık döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 782 bin 834 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 2 milyar 988 milyon 702 bin 764 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı bin 909, daire sayısı 9 bin 86 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 1 milyon 17 bin 650 metrekare, konut dışı kullanım alanı 348 bin 329 metrekare, ortak kullanım alanı 416 bin 855 metrekare oldu.